Триллер «Ловушка» М. Найта Шьямалана вышел в онлайне

Сегодня на зарубежных онлайн-площадках состоялась цифровая премьера триллера «Ловушка» М. Найта Шьямалана. Ленту уже можно посмотреть в онлайне — в прокате картина появилась 9 августа.

Сюжет картины рассказывает об отце и дочери, которые приходят на концерт и узнают, что его организовали специально для поимки серийного убийцы. Однако загвоздка состоит в том, что главный герой и есть тот самый маньяк, на которого объявили охоту.

В ленте сыграли Джош Хартнетт, Салека Шьямалан, Хэйли Миллс, Марни Макфейл, Джозеф Дэли, Ванесса Смайт, Кристи Вудс и другие. Сценаристом, как и режиссёром ленты, выступил М. Найт Шьямалан, снявший картины «Сплит», «Визит», «Шестое чувство» и многие другие известные фильма жанра.