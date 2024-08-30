Комедию «Тур с Иванушками» выпустят в прокат в Турции и ОАЭ

По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», международный прокат музыкальной комедии «Тур с Иванушками» стартует сегодня.

Российский фильм покажут в кинотеатрах Турции (прокатчик Kunay Film) и ОАЭ (Empire Entertainment). За границей комедия выйдет на русском языке с турецкими, арабскими и английскими субтитрами. Также сообщается, что идут переговоры о продаже международных прав на фильм с партнёрами из Индии, стран Латинской Америки и Сербии.

«Тур с Иванушками» рассказывает о приключениях трёх подруг, которые отправились на машине по югу России, чтобы отвлечься от проблем взрослой жизни и осуществить детскую мечту – встретиться с группой «Иванушки International». В самом начале зрители отправляются в небольшое путешествие в 1996 год, а затем действия переносятся в наше время.