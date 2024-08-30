У трейлера ремейка «Белоснежки» уже 1 млн дизлайков

В начале августа Disney выпустила трейлер ремейка «Белоснежки». Судя по реакции людей, ролик им совсем не понравился. Впрочем, это было понятно ещё после выхода трейлера.

На данный момент у ролика 1 млн дизлайков при 81 тыс. лайков. В комментариях пользователи говорят, что этот ремейк определённо лишний. Самому фильму предрекают провал.

Фото: YouTube

Ремейк «Белоснежки» расскажет современную историю знаменитой девушки и её друзей — семи гномов. Помимо звезды новых «Голодных игр» Рэйчел Зеглер, главную злодейку в ремейке сыграет Галь Гадот. За режиссуру ленты отвечает Марк Уэбб, известный по «500 дням лета» и «Одарённой».

Премьера ленты в мировом прокате состоится 21 марта 2025 года. До России картина тоже доберётся, но неофициально.

Видео доступно на YouTube-канале Walt Disney Studios. Права на видео принадлежат Disney.