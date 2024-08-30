«Он на привязи»: Политолог Фёдор Лукьянов — о судьбе основателя «Телеграма» Павла Дурова

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Фёдор Лукьянов заявил, что основателя «Телеграма» Павла Дурова держат «на привязи».

По мнению Лукьянова, Дурова хоть и не содержат под стражей, ему запретили покидать страну, а также обязали выплатить огромный залог. И это далеко не все «санкции», применённые против бизнесмена.

Да, основатель «Телеграма» не будет сидеть в камере, но бизнесмен буквально «на привязи»: ему запретили покидать страну, обязали выплатить огромный залог, дважды в неделю являться в полицию и отмечаться там.

Если верить слухам, Павла Дурова лишили родительских прав в Швейцарии. Сам основатель «Телеграма» информацию ещё не подтверждал.