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Расписание игр BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 на 30 августа (ББ Дача по КС)

Расписание третьего дня плей-офф BB Dacha Belgrade по CS2 — Spirit с MOUZ, VP с paiN
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Сегодня, 30 августа, продолжится плей-офф международного чемпионата BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2.

В рамках третьего дня основной стадии турнира пройдут три матча: два противостояния в нижней сетке, где команды, в том числе российская Virtus.pro, сразятся за возможность продолжить выступление на «Даче», и одна серия в верхней сетке, по итогам которой определится первый финалист ивента.

Расписание матчей BB Dacha по CS2 на 30 августа, пятница:

  • 14:00. Нижняя сетка, Eternal Fire (Турция) — FURIA Esports (Бразилия);
  • 17:30. Нижняя сетка, paiN Gaming (Бразилия) — Virtus.pro (Россия);
  • 21:00. Верхняя сетка, MOUZ (Европа) — Team Spirit (Россия).

Топ-турнир BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 проходит в LAN-формате с 24 августа по 1 сентября в Белграде, Сербия. В рамках ивента 12 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс.

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