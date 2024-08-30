В Китае ввели запрет на беспроводные зарядки для iPhone и некоторых Android-устройств

По данным издания South China Morning Post, китайские регулирующие органы вводят запрет на продажу определённых типов беспроводных зарядных устройств для iPhone и некоторых Android. Речь идёт про беспроводные зарядки.

Согласно положениям, новые правила направлены на «предотвращение помех при работе радио» и «более комфортную работу телеэфирове».

С введением новых правил местное производство или импорт беспроводных зарядок, которые не соответствуют обновлённым требованиям, будут запрещены. Однако это не повлияет на использование и продажу таких продуктов до 1 сентября. С начала осени закон вступит в силу.

Вместе с этим власти Китая ограничили максимальную мощность потребительских зарядных станций до 80 Вт.