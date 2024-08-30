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«Это точно не только шоу Донка»: игроки Team Spirit по CS2 — об игре команды

Российские киберспортсмены Борис magixx Воробьёв и Дмитрий sh1ro Соколов из состава Team Spirit по Counter-Strike 2 высказались о текущей игровой форме своего коллектива.

Широ признался, что на топ-турнире IEM Cologne 2024, который «Спириты» провалили, команда столкнулась с проблемами:

У нас в Кёльне возникли некоторые проблемы, которые мы пытались решить перед BB Dacha. Этот чемпионат для нас больше разогревочный, поэтому мы что-то тестируем и готовимся к ESL Pro League S20. У нас был ряд внеигровых проблем, которые нам, как мне кажется, удалось исправить. Поэтому сейчас результаты лучше, чем в Кёльне.

Меджикс, в свою очередь, объяснил, что игра Team Spirit строится не только вокруг звезды состава Данила Donk Крышковца:

Это точно не только шоу Донка. В составе есть и другие игроки, которые могут показывать крутые «мувы». У нас всё, как и у других команд: играют пять игроков, а не только Донк. Стратегия «Донк, иди и разберись с ними» не всё, на что мы уповаем.

В рамках третьего дня плей-офф топ-турнира BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 российская Team Spirit сразится с европейской MOUZ за выход в гранд-финал ивента.