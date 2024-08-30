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Более половины опрошенных россиян не считают основателя «Телеграма» Павла Дурова виновным

Более половины опрошенных россиян не считают основателя «Телеграма» Павла Дурова виновным
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Павел Дуров стал особенно ярким предметом обсуждения в последние дни. Это связано с тем, что его задержали во Франции из-за «Телеграма». Дурова обвинили в том, что его платформа используется преступниками для незаконных дел: от оборота запрещённых веществ до распространения непристойных изображений детей.

ВЦИОМ провёл специальный опрос на эту тему. Согласно ему, около 55% россиян убеждены в ложности обвинений в адрес предпринимателя. Примерно 45% опрошенных хорошо осведомлены о задержании, еще 35% слышали об этом, но без подробностей.

Другие данные: россияне, которым известен Павел Дуров, относятся к нему преимущественно нейтрально (59%), каждый третий положительно (31%) и только 4% отрицательно. Больше половины россиян (55%) убеждены, что Павел Дуров не причастен к тем преступлениям, с которыми его связывают. Обратного мнения придерживаются 14%.

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