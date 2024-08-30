Вышел трейлер третьего сезона сериала «Триггер» — премьера 19 сентября

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил трейлер третьего сезона сериала «Триггер». Шоу с Максимом Матвеевым стартует 19 сентября, в продолжение войдёт восемь эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Кинопоиск Премьеры. Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

Третий сезон «Триггера» продолжит историю московского психолога Артёма Стрелецкого, который использует для своей работы различные провокации, активируя в психике клиентов желание разобраться со своими проблемами всего за несколько сеансов. Он даже не подозревает, что его ждут не только новые пациенты, но и сюрпризы, в том числе привет из прошлого. Стрелецкому придётся менять жизни других людей, попутно пытаясь наладить свою, чтобы раскрыть главную семейную тайну.

«Триггер» — один из флагманских российских сериалов. Его средний рейтинг от пользователей «Кинопоиска» составляет 8,5/10 на основе более чем 1 млн оценок. При этом недавний полнометражный дебют «Триггер. Фильм» зрители оценили куда ниже — на 6/10.