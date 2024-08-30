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Вышел русский трейлер фильма ужасов «Тихое место: Азраэль» — премьера 3 октября

Вышел русский трейлер фильма ужасов «Тихое место: Азраэль» — премьера 3 октября
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Кинокомпания Global Film представила дублированный трейлер фильма ужасов «Тихое место: Азраэль» (в оригинале — Azrael). Премьера ленты в кинотеатрах России состоится 3 октября с привычным русским дубляжом — спустя неделю после релиза в ограниченный прокат США.

Видео доступно на YouTube-канале Global Film. Права на видео принадлежат Global Film.

«Тихое место: Азраэль» расскажет историю молодой девушки, которую похищает община язычников для принесения в жертву. Азраэль чудом освобождается и решает отомстить своим обидчикам, положив конец их культу.

Главную роль в хорроре исполнила Самара Уивинг, звезда «Крика 6» и «Я иду искать». Режиссёром выступил И. Л. Кац («Призраки усадьбы Блай»), сценарий написал Саймон Баррет («Годзилла и Конг: Новая империя»).

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