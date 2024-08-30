Роскомнадзор потребовал от провайдеров перестать ускорять YouTube

Во второй половине августа стало известно, что российские провайдеры начали внедрять решения для ускорения видеохостинга YouTube в стране. Это происходит на фоне замедления одного из самых популярных интернет-сервисов в России.

Как сообщает «Коммерсантъ», Главный радиочастотный центр разослал операторам связи письмо, в котором призвал их прекратить использовать на сетях технологии «искажения, фрагментации, подмены интернет-трафика». В документе отмечается, что провайдеры «не должны препятствовать работе технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые ограничивают запрещённую в РФ информацию». Они должны отчитаться о принятых мерах до 2 сентября.

Как отметил топ-менеджер одного из операторов связи, компании отчитаются перед Роскомнадзором о том, что меры приняты, то есть «никто не ускоряет YouTube». Однако обходившие замедление не будут признавать за собой подобные действия.