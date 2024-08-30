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Названы наиболее востребованные гаджеты у россиян к началу учебного года

Названы наиболее востребованные гаджеты у россиян к началу учебного года
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Эксперты компании «М.Видео-Эльдорадо» сообщили о самых покупаемых гаджетах россиян перед 1 сентября. В списке наиболее востребованных устройств у жителей России оказались наушники, умные колонки и смарт-часы.

Примечательно, что к началу учебного 2023 года высокий спрос наблюдался на ту же технику, что и сейчас. А вот востребованность смартфонов, планшетов, игровых консолей и видеоигр снизился. Смартфоны стали покупать чуть хуже, доля продаж консолей сократилась на 2%, а игр — на 3%.

Активнее всего технику перед началом учебного года покупают жители Москвы (19%), Сибири (14%) и Северо-Западного округа (13%). Жители Центрального и Южного федеральных округов покупали гаджеты менее активно, чем в остальных регионах.

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