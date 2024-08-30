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Фильму «Битлджус 2» предрекают старт в $ 105 млн в США — это больше сборов первой части

Фильму «Битлджус 2» предрекают старт в $ 105 млн в США — это больше сборов первой части
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Уже совсем скоро состоится премьера фильма «Битлджус Битлджус» — продолжения хоррор-комедии Тима Бёртона. Лента ознаменует собой возращение знаменитого режиссёра в большое кино после относительного неудачного «Дамбо».

Как сообщают аналитики, только за первые выходные картина может заработать около $ 105 млн в США. Такой вывод они сделали на основе предпродаж билетов на ближайшую неделю, а также общей шумихи вокруг фильма, который недавно показали на Венецианском кинофестивале. Если прогноз окажется верным, то лента покажет один из крупнейших запусков 2024 года, уступив лишь «Дэдпулу и Росомахе» и «Головоломке 2».

Премьера фильма «Битлджус Битлджус» состоится 6 сентября. Лента также выйдет в кинотеатрах России — неофициальными способами. Оригинальный «Битлджус» вышел в 1988 году и заработал в прокате $ 73 млн.

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