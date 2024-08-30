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Следствие по делу основателя «Телеграма» Павла Дурова может продлиться больше трёх месяцев

Следствие по делу основателя «Телеграма» Павла Дурова может продлиться больше трёх месяцев
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Основателя «Телеграма» Павла Дурова, которого задержали во Франции, обвиняют в том, что он не сотрудничает с властями страны, чтобы предотвращать преступления, включая терроризм, педофилию и прочее. В данный момент предпринимателя освободили из-под стражи.

О том, на сколько может затянуться разбирательство по делу Дурова, рассказала член коллегии адвокатов Парижа и Ниццы Ирина Сидорова. По её словам, дело в отношении Дурова — многоступенчатое. Оно может предусматривать большой объём следственных действий.

Можно полагать, что следствие продлится много месяцев, за три месяца оно не закончится.

Несмотря на обвинения, не все россияне считают Дурова виновным. Около 55% опрошенных жителей России не видят в нём преступника.

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