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Стартовали съёмки романтического сериала «Мэтч» о приложениях для знакомств

Стартовали съёмки романтического сериала «Мэтч» о приложениях для знакомств
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Кинокомпания «Марс Медиа» объявила о старте съёмок романтического драмеди «Мэтч». Производство продлится несколько месяцев, после чего он выйдет в онлайн-кинотеатрах.

«Мэтч» расскажет историю молодой девушки, которая создаёт телеграм-канал, где она обозревает мужчин, с которыми ходит на свидание. Сюжет шоу вдохновлён современными приложениями для знакомств, которых с каждым годом становится всё больше.

В сериале снимутся Софья Аржаных («Цикады»), Лев Зулькарнаев («Слово пацана: Кровь на асфальте»), Линда Лапиньш («Иные»), Сергей Кирпичёнок («Морозко»), Константин Белошапка («Точка ноль»), Сабина Ахмедова («Триггер»), Фёдор Федотов («Серебряные коньки») и Наталья Рогожкина («Холоп 2»). Режиссёром выступит Яна Чиж («Уйти в остров»).

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