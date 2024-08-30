Уже 19 сентября состоится премьера третьего сезона сериала «Триггер». Шоу продолжит историю московского психолога Артёма Стрелецкого, который использует для своей работы различные провокации, активируя в психике клиентов желание разобраться со своими проблемами. Он даже не подозревает, что его ждут сюрпризы, в том числе привет из прошлого. Стрелецкому придётся менять жизни других людей, попутно пытаясь наладить свою, чтобы раскрыть главную семейную тайну.

В третий сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам на «Кинопоиске». Финал состоится уже 7 ноября.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Триггер»