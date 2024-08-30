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Третий сезон сериала Триггер (2024): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода третьего сезона сериала «Триггер»
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Уже 19 сентября состоится премьера третьего сезона сериала «Триггер». Шоу продолжит историю московского психолога Артёма Стрелецкого, который использует для своей работы различные провокации, активируя в психике клиентов желание разобраться со своими проблемами. Он даже не подозревает, что его ждут сюрпризы, в том числе привет из прошлого. Стрелецкому придётся менять жизни других людей, попутно пытаясь наладить свою, чтобы раскрыть главную семейную тайну.

В третий сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам на «Кинопоиске». Финал состоится уже 7 ноября.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Триггер»

ЭпизодДата выхода
1-я серия19 сентября
2-я серия26 сентября
3-я серия3 октября
4-я серия10 октября
5-я серия17 октября
6-я серия24 октября
7-я серия31 октября
8-я серия7 ноября
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