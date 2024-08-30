Расписание выхода третьего сезона сериала «Триггер»
Уже 19 сентября состоится премьера третьего сезона сериала «Триггер». Шоу продолжит историю московского психолога Артёма Стрелецкого, который использует для своей работы различные провокации, активируя в психике клиентов желание разобраться со своими проблемами. Он даже не подозревает, что его ждут сюрпризы, в том числе привет из прошлого. Стрелецкому придётся менять жизни других людей, попутно пытаясь наладить свою, чтобы раскрыть главную семейную тайну.
В третий сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам на «Кинопоиске». Финал состоится уже 7 ноября.
Расписание выхода третьего сезона сериала «Триггер»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|19 сентября
|2-я серия
|26 сентября
|3-я серия
|3 октября
|4-я серия
|10 октября
|5-я серия
|17 октября
|6-я серия
|24 октября
|7-я серия
|31 октября
|8-я серия
|7 ноября
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