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В Африке снимут ремейк культового сериала «Офис»

В Африке снимут ремейк культового сериала «Офис»
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Африканский стриминговый сервис Showmax анонсировал собственный ремейк культового американского сериала «Офис». Шоу выйдет не только в онлайн-кинотеатре, но и на местном телеканале kykNET.

Производство пока что безымянного сериала стартует в 2025 году в Южной Африке. Авторы уже заявили, что планируют адаптировать шоу под местные обычаи — шоу планируют снимать на языке африкаанс. Это будет уже 14-й международный ремейк знаменитого шоу: раньше свои версии представили во Франции, Канаде, Чили, Израиле, Индии, Польше и даже Австралии.

Сериал «Офис» транслировался с 25 марта 2005 года по 16 мая 2013-го. За это время шоу получило 21 награду, включая «Эмми» за лучший комедийный сериал. В ближайшие полгода должно стартовать его продолжение под названием «Газета» с Доналом Глисоном и Сабриной Импаччиаторе.

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