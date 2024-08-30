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Брэд Питт и Бен Аффлек сыграют в фильме «Незнакомцы в поезде» Дэвида Финчера — СМИ

Брэд Питт и Бен Аффлек сыграют в фильме «Незнакомцы в поезде» Дэвида Финчера — СМИ
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Как сообщает журналист издания World of Reel, Брэд Питт и Бен Аффлек исполнят главные роли в фильме «Незнакомцы в поезде» Дэвида Финчера. Кого именно сыграют оба актёра и будут ли это главные роли, неизвестно.

Напомним, картина выступает ремейком одноимённого фильма Альфреда Хичкока, который вышел в далёком 1951 году. Компания Netflix объявила о намерении переснять ленту ещё в 2015 году, однако с тех пор новой информации о проекте не поступало.

Согласно сюжету, двое мужчин встречаются в поезде и начинают продумывать план убийства. Один из них воспринимает происходящее как безобидную шутку, в то время как другой относится к делу со всей серьёзностью.

Сроки и дата премьеры ремейка «Незнакомцев в поезде» неизвестны.

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