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Стартовали съёмки драмы «Искусство падения» от Okko

Стартовали съёмки драмы «Искусство падения» от Okko
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Онлайн-кинотеатр Okko и кинокомпания NORM PRODUCTION объявили о старте съёмок драматического сериала «Искусство падения». Также было опубликовано множество кадров с площадки.

Отмечается, что грядущий проект во многом будет экспериментальным. «Искусство падения» – это история о реальной жизни и борьбе тех, для кого танец – единственная зона комфорта. Шоу будет сочетать в себе элементы классической драмы, положенной на эффектную хореографию.

В сериале снимутся Дмитрий Щебет, Артур Астман, Линда Лапиньш, Игорь Грабузов, Глеб Бочков, Анна Цыганкова, Илья Перлин, Алёна Константинова, Анастасия Вядро и другие. Режиссёром проекта выступит хореограф Мигель.

Сроки и дата премьеры «Искусства падения» пока не раскрываются.

Кадры со съёмок

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

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