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В Warhammer 40,000: Space Marine 2 не будет защиты от пиратов

В Warhammer 40,000: Space Marine 2 не будет защиты от пиратов
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На этой недели разработчики Warhammer 40,000: Space Marine 2 опубликовали ответы на самые часто задаваемые вопросы. Один из них касался наличия в ПК-версии тайтла антипиратской системы Denuvo. По словам авторов, в шутере в принципе не будет защиты от пиратов.

Команда только добавит службу Easy Anti-Cheat, которая будет вычислять нечестных пользователей в онлайн-режиме. Напомним также, что игра поддерживает кросс-платформенный мультиплеер.

В продолжении Warhammer 40,000: Space Marine 2 вернётся капитан Тайтус. Игра будет экшеном от третьего лица. Геймплей обещает быть ураганным и мясным. Ещё ранее стало известно, что любой платный дополнительный контент для тайтла будет исключительно косметическим.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет 9 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. Приобрести тайтл могут даже геймеры из России.

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