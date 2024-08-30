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Аудитория Rutube выросла в два раза на фоне замедления YouTube

Аудитория Rutube выросла в два раза на фоне замедления YouTube
Аудио-версия:
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Как сообщают журналисты издания РБК, в августе 2024 года аудитория видеохостинга Rutube выросла в два раза на фоне замедления YouTube. Если в июле сервисом ежедневно пользовались 4 млн человек, то сейчас данный показатель вырос до 9,6 млн человек.

Чтобы справиться с возросшим числом активных пользователей, создатели Rutube планируют до конца 2024 года вдвое нарастить серверные мощности по сравнению с нынешним показателем.

За последний месяц национальный видеохостинг Rutube демонстрирует впечатляющий рост аудитории, который требует от нас не только оперативной реакции, но и стратегического подхода к расширению нашей инфраструктуры.

Также отмечается, что контент на отечественный видеосервис ежегодно загружают более 30 тыс. авторов — половина из них используют функцию импорта роликов из YouTube.

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