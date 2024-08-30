Промокоды Honkai Star Rail со стрима версии 2.5 — по 300 звёздного нефрита бесплатно

30 августа разработчики Honkai: Star Rail провели традиционную прямую трансляцию, на которой раскрыли детали следующего большого обновления. Помимо подробностей патча 2.5, авторы игры показали три промокода на донатную валюту и внутриигровые ресурсы.

Промокоды Honkai Star Rail со стрима версии 2.5

DB3FKWZ4NUG7 — 100 звёздного нефрита + 50 000 кредитов;

— 100 звёздного нефрита + 50 000 кредитов; NB2W2XZ46VJT — 100 звёздного нефрита + 5 путеводителей путешественника;

— 100 звёздного нефрита + 5 путеводителей путешественника; 2BKWKEHL6DJX — 100 звёздного нефрита + 4 банки очищенного эфира.

Активировать бонусы необходимо до 31 августа 18:59 мск.

Чтобы получить награды, нужно ввести промокод на официальном сайте Honkai: Star Rail по ссылке, а затем забрать их в игре по почте (иконка конверта). Активировать бонусы также можно в главном меню (три точки вверху справа — промокод).