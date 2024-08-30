Что нужно знать про обновление 2.5 для Honkai Star Rail — детали со стрима разработчиков

Сегодня, 30 августа, разработчики популярной онлайн-игры Honkai: Star Rail провели традиционную трансляцию, в которой раскрыли все детали предстоящего патча 2.5.

Версия 2.5 «Крылатый Зверь и на волка охота» для Honkai Star Rail выйдет 10 сентября 2024 года и добавит в игру трёх новых персонажей, следующую главу сюжета, а также другие нововведения.

Видео доступно на YouTube-канале Honkai Star Rail. Права на видео принадлежат HoYoverse.

Новые персонажи

В версии 2.5 станет доступно три новых играбельных героя. Получить двух легендарных персонажей можно будет только во время этого обновления, а последний, как и все четырёхзвёздочные герои, с патча 2.6 перейдёт в стандартный баннер.

Фэйсяо — один из семи генералов-арбитров альянса Сяньчжоу. Пятизвёздочный герой, следующий по пути охоты (большой урон по одиночным целям) и наносящий ветряной урон;

— один из семи генералов-арбитров альянса Сяньчжоу. Пятизвёздочный герой, следующий по пути охоты (большой урон по одиночным целям) и наносящий ветряной урон; Линша — целительница из комиссии по алхимии, которая окажет большое влияние на сюжет. Редкость — пять звёзд, путь — изобилие (лечение союзников), тип урона — огненный;

— целительница из комиссии по алхимии, которая окажет большое влияние на сюжет. Редкость — пять звёзд, путь — изобилие (лечение союзников), тип урона — огненный; Моцзе — таинственный страж, сопровождающий Фэйсяо. Четырёхвзёдочный герой с электрическим уроном, который также идёт по пути охоты.

Фэйсяо в Honkai Star Rail Фото: HoYoverse

Баннеры Honkai Star Rail 2.5

В отличие от прошлых версий, в первой половине версии будет сразу три баннера с реранами легендарных персонажей. У них будет единый счётчик, и открывать можно будет любые баннеры в любом порядке.

первая фаза (с 10 по 30 сентября): баннер Фэйсяо, а также три рерана одновременно — Кафка, Зарянка и Чёрный Лебедь. Во всех баннерах будет доступен четырёхзвёздочный Моцзе.

вторая фаза (с 1 октября по 22 октября): баннер Линши и реран Топаз.

Одновременно с баннерами пятизвёздочных героев будут доступны баннеры с их лучшим оружием — это коснётся как новых персонажей, так и реранов.

Новая механика с одновременными реранами в Honkai Star Rail 2.5 Фото: HoYoverse

Новый контент в Honkai Star Rail 2.5

В обновлении игру пополнят два серьёзных противника — вожак борисинцев Хэлей и тень Фейсяо. Их можно будет найти на новой локации, корабле «Рассекатель небес», где будет проходить часть новой главы основного сюжета.

Разработчики также добавили в игру два новых набора планарных украшений: «Русалка, затопленные берега» и «Чудесный банановый рай». Подробности об их характеристиках будут раскрыты позже.

Также в HSR появятся три новых конуса, сигнатурное оружие для новых персонажей. Их можно будет получить из баннера и в ходе прохождения ивентов.

«Рассекатель небес» в Honkai Star Rail Фото: HoYoverse

Временные и постоянные события

Главный ивент будет связан с сюжетом и церемонией боевых искусств. Также по ходу версии станут доступны другие временные задания:

ивент с новой механикой питомцев;

1000 нефрита и 10 банок топлива как единоразовая награда от Фэйсяо;

событие с головоломками;

двойные награды за прохождение данжей;

логин-ивент на 10 прыжков для баннера.

Также будет обновлён боевой режим «Расходящаяся вселенная» — лимит вырастет до 80-го уровня, появятся новые диковинки.

В рамках стрима разработчики также показали три промокода на донатную валюту и ресурсы — о том, как активировать награды, мы рассказали в отдельном материале.