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Вышел русский трейлер детектива «Необычные подозреваемые» — премьера 2 сентября

Вышел русский трейлер детектива «Необычные подозреваемые» — премьера 2 сентября
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Онлайн-кинотеатр Amediateka опубликовал русский трейлер детективного сериала «Необычные подозреваемые». Премьера шоу в стриминговом сервисе состоится уже 2 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале Amediateka. Права на видео принадлежат SBS.

Согласно синопсису, на вечеринке бизнес-леди Роксаны Уотерс пропадает ожерелье стоимостью $ 16 млн. В криминальной истории оказывается замешана группа женщин самого разного финансового и социального положения — от светской львицы Сара Бисли до её многострадальной няни Эви.

В актёрский состав вошли Миранда Отто, Айна Думлао, Лена Круз, Мишель Вергара Мур, Сэнди Гор, Мэтт Дэй, Тоби Леонард Мур, Хезер Митчелл и другие. Режиссёрами выступили Натали Бэйли и Мелвин Монтальбан.

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