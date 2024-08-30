В Deadlock вышло большое обновление с прыжками от стен и правками баланса

Компания Valve выпустила первое большое обновление для онлайн-шутера Deadlock с момента официального анонса игры.

Поиск игр теперь открывается на час раньше по будням и выходным. Разработчики также добавили десятки мини-функций для удобства игроков: например, поиск в списке сборок, статистика в профиле, режим для стримеров и горячие клавиши.

Среди основных изменений геймплея стоит выделить новую механику прыжка от стены, верёвки для подъёма на некоторые здания и баланс телепортов на линиях. Одновременно с этим были обновлены характеристики большинства предметов и способности около 20 персонажей.

Полный список изменений можно почитать на форуме Deadlock, русский перевод патчноута доступен по этой ссылке.