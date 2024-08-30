В «Цивилизации 7» будет антипиратская защита Denuvo

На этой неделе разработчики «Цивилизации 7» из студии Firaxis Games обновили страницу игры в Steam. Теперь в цифровом магазине появилась отметка, что будущая стратегия получит поддержку антипиратской защиты Denuvo.

Фото: Valve

Геймеры недолюбливают Denuvo, поскольку в большинстве случаев она сильно бьёт по производительности игр и чрезмерно нагружает ПК.

В Steam уже открылись предзаказы «Цивилизации 7»: так, в Казахстане стартовое издание стоит 24 999 тенге (около 4,7 тысячи рублей), а самое престижное — 44 999 тенге (8,5 тысячи рублей). Примечательно, что со стартом предпродаж игра пропала из российского Steam.

Релиз «Цивилизации 7» состоится 11 февраля 2025 года на ПК и консолях — PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch.