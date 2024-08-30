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Вышел новый трейлер сериала «Это всё Агата» от Marvel — премьера 19 сентября

Вышел новый трейлер сериала «Это всё Агата» от Marvel — премьера 19 сентября
Аудио-версия:
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На канале Marvel Entertainment вышел свежий трейлер грядущего сериала «Это всё Агата». В ролике авторы показали ряд новых кадров, главных героев, злых ведьм и каких-то страшных существ.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel.

Проект расскажет о могущественной ведьме Агате Харкнесс, которую впервые показали в проекте «Ванда/Вижн», вышедшем в 2021 году. Также в актёрский состав вошли Дебра Джо Рапп, Сашир Замата, Джо Лок и другие. Шоураннером проекта выступила Жаклин Шеффер, работавшая над «Ванда/Вижн».

Премьера первых двух эпизодов сериала «Это всё Агата» состоится 19 сентября в стриминговом сервисе Disney+. Остальные эпизоды будут выходить еженедельно по четвергам, финал состоится 7 ноября.

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