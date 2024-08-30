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iPhone 15 подешевел в России на 50 тысяч рублей — СМИ

iPhone 15 подешевел в России на 50 тысяч рублей — СМИ
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Редакция издания Hi-Tech Mail.ru обратила внимание, что смартфон iPhone 15 подешевел в России на 50 тысяч рублей. Если на старте за устройство просили от 130 тысяч рублей, то сейчас его стоимость на маркетплейсах снизилась до рекордных 70 тысяч рублей.

За такую цену продают версию смартфона со 128 ГБ памяти. Подобный спад наблюдается и в случае с другими смартфонами Apple. К примеру, на прошлой неделе стоимость флагмана iPhone 15 Pro Max в стране упала до 115 тысяч рублей.

Напомним, iPhone 15 предлагает своим покупателям 6,1-дюймовый OLED Super Retina XDR-дисплей с частотой обновления 60 Гц, максимальной яркостью 2000 нит и поддержкой HDR. Гаджет работает на процессоре Apple A16 Bionic.

Линейку iPhone 16 официально анонсируют 9 сентября в 20:00 мск.

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