Стартовала бета Call of Duty: Black Ops 6 — играть можно по Game Pass

30 августа началось закрытое бета-тестирование Call of Duty: Black Ops 6. Оно уже доступно всем владельцам предзаказов игры и подписчикам сервиса Xbox Game Pass.

Бета продлится до 4 сентября — на протяжении ближайшей недели геймеры могут опробовать шутер на восьми картах: Derelict, Babylon, Scud, Skyline, Stakeout, Rewind, Pit и Gala. Всего в бете можно получить восемь наград для полной версии шутера, включая эксклюзивный скин за достижение 20-го уровня.

Награды за игру в бету Black Ops 6 Фото: Activision

Релиз Call of Duty: Black Ops 6 состоится 25 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox Series и Xbox One. В состав шутера войдёт три режима: сюжетная кампания, классический зомби-режим с раундами и классический мультиплеер. Открытая бета игры пройдёт с 6 по 9 сентября.