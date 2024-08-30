Режиссёр «Дэдпула 3» Шон Леви поставит пятый сезон «Очень странных дел»

Режиссёр фильма «Дэдпул и Росомаха» Шон Леви объявил в одной из соцсетей, что поставит финальный пятый сезон сериала «Очень странные дела». Ранее Леви уже работал над несколькими эпизодами в предыдущих сезонах шоу.

До этого создатели шоу братья Даффер рассказали, что зрители вновь увидят полюбившихся всем персонажей в командной работе, как это было в сезонах ранее. Пятый сезон станет для всего сериала финальным и завершит сюжетную ветку персонажей. Детали сюжета ещё неизвестны.

Все четыре сезона «Очень странных дел» доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре Netflix. К сожалению, в России сервис не работает. Премьера финального состоится в 2025 году, однако точная дата до сих пор не раскрывается.