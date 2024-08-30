Фильм «Ученик» про Дональда Трампа выйдет 11 октября

Как сообщают журналисты издания The Hollywood Reporter, фильм «Ученик» про жизнь бывшего президента США Дональда Трампа выйдет в мировом прокате 11 октября. В середине июля также стало известно, что биографическая картина доберётся и до кинотеатров России.

Картина «Ученик» посвящена жизни Дональда Трампа в 70-х и 80-х годах, когда он начал развивать свой бизнес в Нью-Йорке. Чтобы взять в свои руки весь город, молодой Дональд обращается за поддержкой к известному адвокату Рою Кону. Рой готов пойти на всё, чтобы помочь клиенту осуществить свою цель. В том числе он не против прибегнуть к насилию, шантажу и прочему.

Лента «Ученик» выйдет в российском прокате 24 октября — на две недели позже мировой премьеры.