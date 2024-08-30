Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Ученик» про Дональда Трампа выйдет 11 октября

Фильм «Ученик» про Дональда Трампа выйдет 11 октября
Комментарии

Как сообщают журналисты издания The Hollywood Reporter, фильм «Ученик» про жизнь бывшего президента США Дональда Трампа выйдет в мировом прокате 11 октября. В середине июля также стало известно, что биографическая картина доберётся и до кинотеатров России.

Картина «Ученик» посвящена жизни Дональда Трампа в 70-х и 80-х годах, когда он начал развивать свой бизнес в Нью-Йорке. Чтобы взять в свои руки весь город, молодой Дональд обращается за поддержкой к известному адвокату Рою Кону. Рой готов пойти на всё, чтобы помочь клиенту осуществить свою цель. В том числе он не против прибегнуть к насилию, шантажу и прочему.

Лента «Ученик» выйдет в российском прокате 24 октября — на две недели позже мировой премьеры.

Материалы по теме
Аниме «Рик и Морти» — колоссальный провал и полный позор для его создателей
Аниме «Рик и Морти» — колоссальный провал и полный позор для его создателей
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android