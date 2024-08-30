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Сборы ремейка «Ворона» превысили $ 10 млн — фильм провалился

Сборы ремейка «Ворона» превысили $ 10 млн — фильм провалился
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22 августа состоялась мировая премьера ремейка «Ворона» с Биллом Скарсгардом в главной роли. Картину разгромили как критики, так и рядовые зрители. Ко всему прочему, фильм показывает ужасные темпы сборов — за чуть больше недели он заработал в мире только $ 10 млн.

На производство ленты было потрачено около $ 50 млн, поэтому для окупаемости ей нужно заработать как минимум $ 100 млн. Однако с каждым днём становится всё более очевидно, что боевик не соберёт в прокате даже $ 30 млн. Тем временем в кинотеатрах России он заработал 133 млн рублей.

Напомним, ремейк культового фильма 1994 года рассказывает о рок-музыканте Эрике Дрэйвене, который жертвует собой ради возлюбленной, но возвращается в реальный мир ради возмездия. После возвращения из мёртвых Эрик понимает, что стал бессмертным. Такой «дар» ему дали для того, чтобы совершить отмщение.

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Сборы ремейка «Ворона» с Биллом Скарсгардом в России превысили 100 млн рублей
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