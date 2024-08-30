Российская Virtus.pro вылетела с BB Dacha Belgrade по CS2 — «Медведи» уступили бразильцам

Российский состав Virtus.pro завершил своё выступление в рамках топ-турнира BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2.

В матче на вылет VP столкнулась с бразильской paiN Gaming. Команда из России начала противостояние с победы на первой карте, однако в следующих двух играх победу одержали оппоненты. В итоге напряжённая серия завершилась вторым поражением «Медведей» от бразильцев в плей-офф «Дачи» — до этого Virtus.pro проиграла бразильской FURIA Esports.

Поражение в данном матче привело VP к вылету с чемпионата. «Медведи» остановились на 5-6-м месте, заработав $ 10 тыс. Что касается paiN Gaming, в следующем раунде бразильский коллектив сразится с ростером Eternal Fire из Турции.

Топ-турнир BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 проходит в LAN-формате с 24 августа по 1 сентября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс.