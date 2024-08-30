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Результаты турнира CCT Series 3 по Dota 2

«Микс» AVULUS стал чемпионом CCT S3 по «Доте» — в финале состав обыграл участников «Инта»
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Завершился онлайн-турнир CCT Series 3 по Dota 2. Чемпионом соревнования стала команда AVULUS под руководством опытного российского киберспортсмена Акбара SoNNeikO Бутаева.

Состав AVULUS, сформировавшийся в июне, в гранд-финале ивента противостоял российской 1win, которой предстоит выступить на главном турнире года по «Доте» — The International 2024. Фавориты в лице участников «Инта» начали серию с двух побед, но «миксу» Соннейко сенсационно удалось перевернуть финал и завершить его в свою пользу со счётом 3:2

Итоги CCT Series 3 по «Доте»:

  • Первое место: AVULUS (Европа) — $ 30 тыс.;
  • Второе место: 1win Team (Россия) — $ 10 тыс.;
  • Третье место: MOUZ (Европа) — $ 7,5 тыс.;
  • Четвёртое место: DMS (Россия) — $ 2,5 тыс.;
  • 5-6-е место: Passion UA (Украина), NAVI Junior (Украина);
  • 7-8-е место: HYDRA (Россия)Night Pulse (Россия);
  • 9-10-е место: Vrooomy (Россия)V1dar Gaming (Россия);
  • 11-12-е место: Dragon Esports Club (Украина), Pantheon (Россия).

Для ростера Соннейко это уже пятая победа на небольшом онлайн-соревновании. Кроме этого, AVULUS отобралась на топ-турнир PGL Wallachia Season 2.

Турнир CCT Series 3 по «Доте» проходил в онлайн-формате в период с 20 по 30 августа. В рамках ивента 12 команд разыгрывали призовой фонд в размере $ 50 тыс.

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