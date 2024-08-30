«Микс» AVULUS стал чемпионом CCT S3 по «Доте» — в финале состав обыграл участников «Инта»

Завершился онлайн-турнир CCT Series 3 по Dota 2. Чемпионом соревнования стала команда AVULUS под руководством опытного российского киберспортсмена Акбара SoNNeikO Бутаева.
Состав AVULUS, сформировавшийся в июне, в гранд-финале ивента противостоял российской 1win, которой предстоит выступить на главном турнире года по «Доте» — The International 2024. Фавориты в лице участников «Инта» начали серию с двух побед, но «миксу» Соннейко сенсационно удалось перевернуть финал и завершить его в свою пользу со счётом 3:2
Итоги CCT Series 3 по «Доте»:
- Первое место: AVULUS (Европа) — $ 30 тыс.;
- Второе место: 1win Team (Россия) — $ 10 тыс.;
- Третье место: MOUZ (Европа) — $ 7,5 тыс.;
- Четвёртое место: DMS (Россия) — $ 2,5 тыс.;
- 5-6-е место: Passion UA (Украина), NAVI Junior (Украина);
- 7-8-е место: HYDRA (Россия), Night Pulse (Россия);
- 9-10-е место: Vrooomy (Россия), V1dar Gaming (Россия);
- 11-12-е место: Dragon Esports Club (Украина), Pantheon (Россия).
Для ростера Соннейко это уже пятая победа на небольшом онлайн-соревновании. Кроме этого, AVULUS отобралась на топ-турнир PGL Wallachia Season 2.
Турнир CCT Series 3 по «Доте» проходил в онлайн-формате в период с 20 по 30 августа. В рамках ивента 12 команд разыгрывали призовой фонд в размере $ 50 тыс.