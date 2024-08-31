Расписание предпоследнего дня плей-офф BB Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2

Сегодня, 31 августа, продолжится плей-офф международного чемпионата BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2.

В рамках предпоследнего дня соревнования состоятся лишь два матча нижней сетки, по итогам которых две команды покинут «Дачу», а также определится второй финалист, который будет противостоять Team Spirit в гранд-финале.

Расписание матчей BB Dacha по CS2 на 31 августа, суббота:

14:00. Нижняя сетка, Eternal Fire (Турция) — paiN Gaming (Бразилия);

19:00. Нижняя сетка, MOUZ (Европа) — победитель первого матча.

Топ-турнир BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 24 августа по 1 сентября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс.