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Расписание игр BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 на 31 августа (ББ Дача по КС)

Расписание предпоследнего дня плей-офф BB Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2
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Сегодня, 31 августа, продолжится плей-офф международного чемпионата BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2.

В рамках предпоследнего дня соревнования состоятся лишь два матча нижней сетки, по итогам которых две команды покинут «Дачу», а также определится второй финалист, который будет противостоять Team Spirit в гранд-финале.

Расписание матчей BB Dacha по CS2 на 31 августа, суббота:

  • 14:00. Нижняя сетка, Eternal Fire (Турция) — paiN Gaming (Бразилия);
  • 19:00. Нижняя сетка, MOUZ (Европа) — победитель первого матча.

Топ-турнир BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 24 августа по 1 сентября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс.

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