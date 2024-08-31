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Вышел дебютный трейлер фильма ужасов про Питера Пэна

Вышел дебютный трейлер фильма ужасов про Питера Пэна
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На этой неделе вышел дебютный трейлер фильма ужасов про Питера Пэна под названием Peter Pan’s Neverland Nightmare («Ночной кошмар в Неверленде Питера Пена»). В ролике показали крайне жестокие кадры, на которых любимый герой старых мультфильмо убивает не только взрослых, но и детей.

Видео доступно на YouTube-канале Bloody Disgusting Horror. Права на видео принадлежат Unstrung.

События ленты развернутся во «Вселенной извращённого детства». Это значит, что в мире хоррора живут и другие страшные версии любимых героев детских мультфильмов: Винни-Пуха, Кролика, Филина, Пятачка, Спящей красавицы, Бэмби, Безумного Шляпника и Динь-Динь.

В актёрский состав вошли Меган Пласито, Питер Десоуза-Фейгони, Кит Грин, Мартин Портлок, Николас Вудесон, Кирстон Уэринг, Олумиде Олорунфеми, Тереза ​​Бэнхэм, Чарити Кейс, Кэмпбелл Уоллес и другие.

Премьера картины Peter Pan’s Neverland Nightmare состоится в начале 2025 года.

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