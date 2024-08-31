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Сборы комедии «Водитель-олигарх» превысили 300 млн рублей

Сборы комедии «Водитель-олигарх» превысили 300 млн рублей
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На этой неделе сборы комедийного фильма «Водитель-олигарх» с Павлом Прилучным в кинотеатрах России превысили 300 млн рублей. Для достижения такой цифры ленте понадобилось полтора месяца — премьера состоялась 18 июля.

Фото: «Фонд Кино»

Лента «Водитель-олигарх» рассказывает про Тимура Бабурина, который не привык ходить на работу. Он сын очень богатого человека, озорной гуляка, прожигатель жизни и отцовских денег. Чтобы развлекаться, Тимур часто заключает экзотические пари. Например, может выпрыгнуть из вертолёта в бассейн. Отец неожиданно умирает и оставляет Тимуру не только деньги, но и весь бизнес.

Режиссёром выступил Алексей Пиманов, ранее поставивший «Три дня в Одессе», «Охоту на Берию» и «Мужчину в моей голове».

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