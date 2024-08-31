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Лиам Нисон и Талия Райдер сыграют в комедии 4 Kids Walk Into a Bank

Лиам Нисон и Талия Райдер сыграют в комедии 4 Kids Walk Into a Bank
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Как сообщают журналисты издания Deadline, Лиам Нисон («Звёздные войны») и Талия Райдер («Джойка») сыграют главные роли в чёрной комедии об ограблении 4 Kids Walk Into a Bank. На данный момент актёры ведут переговоры об участии в проекте.

Нисон исполнит роль бывшего грабителя банков Дэнни, а Райдер — его внучку по имени Пэйдж. Героиня узнаёт, что дедушку хотят вновь втянуть в ограбление, поэтому собирается не допустить этого, обчистив банк со своими друзьями на день раньше.

Будущая картина будет основана на одноимённом графическом романе Мэттью Розенберга и Тайлера Босса. Режиссёром экранизации выступит Фрэнки Шоу («С прицепом»).

Сроки и дата премьеры 4 Kids Walk Into a Bank пока не раскрываются.

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