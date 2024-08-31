В Бразилии заблокируют соцсеть X Илона Маска

Как сообщают журналисты издания The Verge, суд в Бразилии вынес постановление о блокировке соцсети X (ранее Twitter) в стране. Власти решили ограничить работу сервиса после того, как владелец компании Илон Маск не назначил нового законного представителя для страны.

Судья Верховного суда Бразилии Александре де Мораес приказал Национальному агентству телекоммуникаций (Anatel) ограничить доступ к соцсети X (ранее Twitter) в течение 24 часов, если не будет выбран новый представитель компании. Также он дал Apple и Google пять дней на удаление приложения сервиса из своих цифровых магазинов.

Ко всему прочему власти ещё будут взимать штрафы в размере 50 тыс. бразильских реалов (~ $ 8,9 тыс.) с людей, которые попытаются получить доступ к X (ранее Twitter) с помощью различных средств обхода блокировки.