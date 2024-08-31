Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел дублированный трейлер комедии «Отпуск с бывшим» с Морицем Бляйбтроем

Вышел дублированный трейлер комедии «Отпуск с бывшим» с Морицем Бляйбтроем
Аудио-версия:
Комментарии

На этой неделе вышел дублированный трейлер немецкой комедии «Отпуск с бывшим» с Морицем Бляйбтроем («Достучаться до небес»). В ролике показали главных героев ленты, сюжетную завязку и ряд забавных эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале «Киноафиша Трейлеры». Права на видео принадлежат Leonine Holding.

Согласно синопсису, Анди и Марион вместе столько лет, что они уже и сами не помнят. Когда у их сына Милана начинаются проблемы в школе, по рекомендации педагогов они решают отправиться в отпуск. Вот только есть одна крошечная проблемка: эти двое — в разводе. И у Марион уже появился новый ухажёр, который тоже приезжает на курорт.

Также в актёрский состав вошли Лаура Тонке, Давид Кросс, Аксель Штайн, Рамона Кюнце-Либнов и другие. Режиссёром выступил Алиреза Голафшан.

Дата премьеры фильма «Отпуск с бывшим» в кинотеатрах России пока не раскрывается.

Материалы по теме
Лучшие семейные фильмы для детей и взрослых
Лучшие семейные фильмы для детей и взрослых
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android