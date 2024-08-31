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Инсайдер сравнил дизайн золотого iPhone 16 Pro с прошлыми смартфонами Apple

Инсайдер сравнил дизайн золотого iPhone 16 Pro с прошлыми смартфонами Apple
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Инсайдер Majin Bu опубликовал новый рендер смартфона iPhone 16 Pro в расцветке Desert Titanium. Также на изображении рядом с ним собрана подборка всех предыдущих смартфонов Apple, которые выходили в золотом цвете.

Фото: Majin Bu/Apple

Компания Apple выпускает смартфоны в золотой расцветке со времён iPhone 5S. Также Majin Bu заявил, что iPhone 16 Pro уже начали поставлять в розничные магазины. За их раннюю активацию полагается штраф в размере $ 28 тысяч.

Следующая большая презентация компании Apple состоится 9 сентября — на ней будет официально представлен новый смартфон iPhone 16. Прямая трансляция шоу, которое получило название GlowTime, начнётся 9 сентября в 20:00 мск. Само мероприятие пройдёт в кампусе Apple в Калифорнии.

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