«В поездках у нас всегда спортивный режим»: Коллапс из Team Spirit — о турнирах по «Доте»

Российский киберспортсмен и двукратный чемпион The International Магомед Collapse Халилов из состава Team Spirit по Dota 2 рассказал о путешествиях в жизни про-игроков.

Коллапс сообщил, что за свою карьеру про-игрока, которая началась в 2020 году, он успел побывать примерно в 15 странах:

За свою профессиональную карьеру я уже совершил около 15 путешествий, побывал в США, Великобритании, Перу, Китае, ОАЭ, Саудовской Аравии, Румынии, Индонезии, Сингапуре и других странах. Правда, назвать эти поездки туристическими сложно: почти 100% времени занимала подготовка к турнирам. Но кое-что всё равно удалось увидеть.

Однако «оффлейнер» Team Spirit объяснил, что во время турниров игрокам команды обычно не до изучения новых стран:

В поездках у нас всегда спортивный режим. [...] При большом желании в этом загруженном распорядке дня получается найти время, чтобы прогуляться по городу и посмотреть достопримечательности. Это нелегко, но в целом возможно.

Во время таких поездок действует строгая дисциплина. Например, нам запрещено посещать бары и клубы, пока мы участвуем в турнире. Но и задержаться после игр и развлечься получается редко, потому что чаще всего нужно готовиться к следующей поездке. Или же хочется скорее вернуться домой, чтобы отдохнуть.