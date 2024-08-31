Вышел первый тизер исторической ленты «Жатва» со звездой «Догмена»

Кинокомпания The Match Factory опубликовала дебютный тизер исторического фильма «Жатва» со звездой «Догмена» Калебои Лэндри Джонсом. Также одну из главных ролей исполнил актёр Гарри Меллинг (кинофраншиза «Гарри Поттер»).

Видео доступно на YouTube-канале The Match Factory. Права на видео принадлежат The Match Factory.

Лента основана на одноимённом романе писателя Джима Креста. Действие фильма происходит в отдалённой деревне в средневековой Англии. Во времена экономических потрясений местные жители находят козлов отпущения в лице трёх незнакомцев.

Режиссёром выступила греческая постановщица Афина Рахель Цангари («Аттенберг»). Первый показ картины состоится на проходящем в эти дни Венецианском кинофестивале.

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