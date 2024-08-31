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Valve удалила спонсоров с внутриигровых баннеров участников The International по «Доте»

Valve удалила спонсоров с внутриигровых баннеров участников The International по «Доте»
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Компания Valve выпустила небольшое обновление для Dota 2, в котором изменила баннеры участников топ-турнира The International 2024.

Как сообщил аналитик состава Team Spirit Денис sikle Лерман, разработчики «Доты» в последнем обновлении клиента игры убрали логотипы спонсоров с внутриигровых баннеров участников The International 2024, чтобы элементы в игре соответствовали новым правилам соревнования. В качестве примера сотрудник «Спиритов» прикрепил баннер своего клуба.

Баннеры Team Spirit без логотипов

Баннеры Team Spirit без логотипов

Фото: соцсети sikle

Кроме этого, Valve незначительно изменила компендиум, приуроченный к «Инту», а также продолжила работу по локализации внутриигровых реплик игроков и талантов.

Ранее Valve за неделю до старта главного турнира по Dota 2 запретила командам размещать внутриигровую рекламу своих спонсоров в рамках чемпионата.

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