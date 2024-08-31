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Эксперт посоветовал не загружать апдейты для смартфона сразу после их выхода

Эксперт посоветовал не загружать апдейты для смартфона сразу после их выхода
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Руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына рассказала изданию «Газета.Ru», каким рекомендациям нужно следовать, чтобы не превратить смартфон в «кирпич». Для начала она посоветовала владельцам устройств не загружать апдейты операционной системы сразу после их выхода.

Перед установкой лучше подождать хотя бы неделю, чтобы узнать о возможных багах и проблемах, которые сулит новая прошивка.

Когда выходит новая версия операционной системы, многие пользователи стремятся обновиться сразу же. Однако рекомендуется подождать хотя бы неделю.

Также Голицына отметила, что не следует устанавливать приложения из непроверенных источников — это может привести к загрузке вредоносного ПО. Ко всему прочему, пользователям нужно создавать резервные копии данных, поскольку это поможет восстановить информацию в случае сбоя устройства.

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