Все игроки российской 1win получили визы для выступления на TI 2024 по «Доте» в Дании

Российская команда 1win выступит на главном турнире года по «Доте» The International 2024 в полном составе. Об этом сообщил тренер ростера Тимур Ahilles Кульмухамбетов.

По словам наставника коллектива Dota 2, все представители состава 1win получили визы, благодаря чему российская команда сможет выступить на The International 2024 в Дании:

[...] Сейчас весь фокус на «Инт», ведь наш состав получил все визы, а значит, главного босса мы уже победили. Покажем свою лучшую игру в Дании!

В апреле 2024 года российская 1win была вынуждена пропустить топ-турнир ESL One Birmingham 2024 по «Доте» из-за визовых проблем. Клубу не хватило всего нескольких часов, чтобы решить вопрос с оформлением документов.

Международный чемпионат The International 2024 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 4 по 15 сентября в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования 16 лучших команд мира разыграют призовой фонд, превышающий $ 2 млн.