Расписание выхода второго сезона сериала «Просто Михалыч»
Уже 2 сентября выйдут первые эпизоды второго сезона комедийного сериала «Просто Михалыч» с Владимиром Епифанцевым. Шоу по-прежнему рассказывает о семье Беляковых, где царило полное взаимонепонимание до тех пор, пока к ним не нагрянул родственник из Сибири по имени Михалыч. После событий первого сезона они пытаются жить как прежде, но это им плохо удаётся.
Во второй сезон проекта войдёт восемь эпизодов — они будут показаны на телеканале ТНТ. Финал состоится уже 5 сентября.
Расписание выхода второго сезона сериала «Просто Михалыч»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|2 сентября
|2-я серия
|2 сентября
|3-я серия
|3 сентября
|4-я серия
|3 сентября
|5-я серия
|4 сентября
|6-я серия
|4 сентября
|7-я серия
|5 сентября
|8-я серия
|5 сентября
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