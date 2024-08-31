Турецкая Eternal Fire сенсационно обыграла MOUZ и прошла в гранд-финал BB Dacha по CS2

Турецкий состав Eternal Fire прошёл в гранд-финал топ-турнира BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс.

Турецкий коллектив совершил сенсацию, обыграв европейскую команду MOUZ, которая считалась одним из фаворитов чемпионата. В борьбе за слот в гранд-финале «Дачи» Eternal Fire победила оппонента на Dust 2 со счётом 13:10, а затем довела серию до победного конца на Nuke со счётом 19:17.

В решающей встрече турнира состав из Турции будет противостоять российской Team Spirit, которая ещё не проиграла ни одной серии на текущем соревновании. Гранд-финал «Дачи» начнётся завтра, 1 сентября, в 14:00 по московскому времени.

Топ-турнир BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 прошёл в LAN-формате в период с 24 августа по 1 сентября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс.