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Когда пройдёт финал BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2 (ББ Дача по КС)

Расписание последнего дня BB Dacha по CS2 — Team Spirit в финале против Eternal Fire
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Сегодня, 1 сентября, завершится топ-турнир BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс.

В гранд-финале будут противостоять друг другу российская Team Spirit, которая не проиграла ни одной серии в рамках «Дачи», и турецкая Eternal Fire, сенсационно прошедшая всю нижнюю сетку плей-офф. Решающая серия пройдёт в формате «до трёх побед».

CS 2. BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 . Гранд-финал
01 сентября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Team Spirit
Не начался
LBF
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Расписание последнего дня BB Dacha по CS2 на 1 сентября, воскресенье:

  • 14:00. Гранд-финал, Team Spirit (Россия) — Eternal Fire (Турция).

Международный чемпионат BB Dacha Belgrade 2024 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 24 августа по 1 сентября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 500 тыс.

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