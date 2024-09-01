Звезда «Смерча» Глен Пауэлл благодарен Дэнзелу Вашингтону за свою карьеру в Голливуде

Американский актёр Глен Пауэлл дал большое интервью Sharp Magazine, в котором он рассказал о своей карьере в кино. Сейчас 36-летний артист пользуется гигантской популярностью в Голливуде, успев сняться в «Топ Гане: Мэверике», «Я не киллере» и ремейке «Смерча», однако ещё несколько лет назад он был лишь подающим надежды исполнителем.

Одной из главных тем интервью стали первые шаги Пауэлла, за которые он благодарит Дэнзела Вашингтона. Как оказалось, именно звезда «Гнева» в 2007 году познакомил актёра со знаменитым агентом Эдом Лимато, после чего убедил его переехать в Лос-Анджелес, чтобы стать более востребованным в своём ремесле.

Каждый раз, когда ты можешь оплатить счета и прожить ещё немного на деньги с актёрского ремесла, это чудо. Я прекрасно это осознаю. Вы никогда не забываете, как к вам относились люди. Вот почему я сейчас испытываю безумное чувство благодарности [к Дэнзелу Вашингтону]. Я не принимаю его помощь как должное.

Ближайшей картиной с Гленом Пауэллом будет «Бегущий человек» по роману Стивена Кинга. Съёмки картины стартуют осенью, а режиссёром выступит Эдгар Райт («Типа крутые легавые»).